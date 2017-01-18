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Россия

Путин ввел в экспуатацию газопровод и два нефтепровода

18 Января 2017 13:58
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Путин ввел в экспуатацию газопровод и два нефтепровода

Москва, 18 января. В ходе видеоконференции президент Российской Федерации Владимир Путин дал старт запуску газопровода «Бованенково — Ухта-2», который принадлежит корпорации «Газпром».

Кроме того, глава государства ввел в эксплуатацию нефтепроводы «Заполярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет», которые контролирует компания «Транснефть». Путин указал на важность укрепления энергетической безопасности России, продолжения газификации регионов, а также выполнения экспортных контрактов.

Как ранее сообщала Газета.Ru, российская транснациональная корпорация «Газпром» потребовала от компании «Нафтогаз Украины» погасить задолженность в размере 5,3 миллиарда долларов.

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