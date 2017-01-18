Грэм Филлипс снимает документальный фильм о наследии доктора Лизы

Москва, 18 января. Известный британский журналист Грэм Филлипс приступил к съемкам документального фильма про Дом милосердия для лечения тяжелобольных детей из Донбасса, который создала Елизавета Глинка.

По словам британца, он уже пообщался с родителями и детьми, которые находятся в больнице.

«Я хочу рассказать об этом очень подробно. Сейчас нужно продолжать поддерживать этих детей. Это место было особым для доктора Лизы», — объяснил Филлипс в интервью Life.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, руководство Следственного комитета Российской Федерации приняло решение посмертно наградить Елизавету Глинку.

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