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Грэм Филлипс снимает документальный фильм о наследии доктора Лизы
Общество

Грэм Филлипс снимает документальный фильм о наследии доктора Лизы

Сегодня 15:14
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Грэм Филлипс снимает документальный фильм о наследии доктора Лизы

Москва, 18 января. Известный британский журналист Грэм Филлипс приступил к съемкам документального фильма про Дом милосердия для лечения тяжелобольных детей из Донбасса, который создала Елизавета Глинка.

По словам британца, он уже пообщался с родителями и детьми, которые находятся в больнице.

«Я хочу рассказать об этом очень подробно. Сейчас нужно продолжать поддерживать этих детей. Это место было особым для доктора Лизы», — объяснил Филлипс в интервью Life.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, руководство Следственного комитета Российской Федерации приняло решение посмертно наградить Елизавету Глинку.

Читайте по теме: «Она дала мне надежду»: Доктора Лизу проводили в последний путь, вспоминая ее Путь Добра. ФАН-ТВ

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Алексей Громов
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