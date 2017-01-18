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Политика

Кремль закрыл вопрос Крыма персонально для Савченко

18 Января 2017 13:40
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Кремль закрыл вопрос Крыма персонально для Савченко

Москва, 18 января. Вопрос о статусе регионов, в том числе Крыма, не является дискуссионным для Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко о том, что Киеву для возвращения под контроль регионов Донбасса необходимо признать присоединение полуострова к РФ.

По словам Пескова, этот вопрос является «абсолютно недискуссионным и неоспоримым». Пресс-секретарь подчеркнул, что Москва не намерена обсуждать статус регионов с кем бы то ни было. Он также напомнил, что РФ делает все возможное, чтобы способствовать урегулированию в Донбассе. Песков также подчеркнул, что для решения конфликта на Украине, надо чтобы Киев сам не отказывался от поддержки регионов Донбасса. 

Ранее Савченко рассказала, как вернуть Донбасс мирным путем. 

Алия Шарафутдинова

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