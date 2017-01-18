Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором 

Сирия, 18 января. Эксперты рассказали о предстоящих переговорах в Астане, группировка ИГИЛ потерпела поражение под Пальмирой, самолеты антитеррористической коалиции атаковали Ракку. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
Эксперты сошлись во мнении, что вопреки действиям США предстоящие межсирийские переговоры в Астане являются важным пунктом в разрешении кризиса в Сирийской Арабской Республике. Все опрошенные специалисты убеждены в том, что важнее всего не сами участники переговорного процесса, а его организаторы.
Напомним, что ранее стало известно о договоренностях между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласно которым сторонам конфликта будет предложен процесс мирных переговоров на площадке в Астане. Переговоры намечены на 23 января. Следом за ними, 8 февраля, пройдут межсирийские переговоры в Женеве.
Боевики вооруженной оппозиции, включая часть Свободной сирийской армии (ССА) и «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления, ранее известная как «Лива аль-Ислам»; контролирует территорию оазиса Гута вблизи Дамаска, сотрудничает с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»), согласились сесть за стол переговоров.
Самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, разрушили мост, расположенный в сельской местности Ракки. По данным местных СМИ, мост находился в окрестностях селения Ямама и в результате авиабомбардировки альянса был полностью уничтожен.
Отмечается, что это не первая атака коалиции по сирийской инфраструктуре. Ударами авиации был разрушен мост в Дейр эз-Зоре. Также ВВС коалиции уничтожили несколько мостов под предлогом борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ): мост на шоссе «Алеппо-Ракка» и ряд переправ через реки Евфрат и Кабур.
Террористы ИГИЛ предприняли неудачную попытку масштабного контрнаступления близ Пальмиры, закончившуюся полным разгромом террористической группы.
Сообщается, что радикалы пытались отбить освобожденные Сирийской арабской армией (САА) территории близ перекрестка Джихар. Боестолкновения террористов и правительственных войск продолжались около трех часов. Не менее 20 боевиков были ликвидированы, бойцы САА уничтожили две единицы принадлежащей террористам бронетехники. После успешных сражений близ военной авиабазы Т-4 регулярные войска отбросили радикалов к Пальмире. Согласно информации, озвученной военным источником в Дамаске, спецотряды САА восстанавливают контроль над газовыми и нефтяными месторождениями близ древнего города, постепенно сжимая вокруг захваченной ИГ Пальмиры кольцо.