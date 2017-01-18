Сирия сегодня: поражение ИГ под Пальмирой, ВВС США разрушают Ракку под предлогом борьбы с террором 

Сирия, 18 января. Эксперты рассказали о предстоящих переговорах в Астане, группировка ИГИЛ потерпела поражение под Пальмирой, самолеты антитеррористической коалиции атаковали Ракку. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Переговоры в Астане

Эксперты сошлись во мнении, что вопреки действиям США предстоящие межсирийские переговоры в Астане являются важным пунктом в разрешении кризиса в Сирийской Арабской Республике. Все опрошенные специалисты убеждены в том, что важнее всего не сами участники переговорного процесса, а его организаторы.

Напомним, что ранее стало известно о договоренностях между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, согласно которым сторонам конфликта будет предложен процесс мирных переговоров на площадке в Астане. Переговоры намечены на 23 января. Следом за ними, 8 февраля, пройдут межсирийские переговоры в Женеве.

Боевики вооруженной оппозиции, включая часть Свободной сирийской армии (ССА) и «Джейш аль-Ислам» («Армия Ислама» — коалиция сирийских повстанцев исламистского направления, ранее известная как «Лива аль-Ислам»; контролирует территорию оазиса Гута вблизи Дамаска, сотрудничает с запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусрой»), согласились сесть за стол переговоров.

Коалиция атаковала Ракку

Самолеты международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, разрушили мост, расположенный в сельской местности Ракки. По данным местных СМИ, мост находился в окрестностях селения Ямама и в результате авиабомбардировки альянса был полностью уничтожен.

Отмечается, что это не первая атака коалиции по сирийской инфраструктуре. Ударами авиации был разрушен мост в Дейр эз-Зоре. Также ВВС коалиции уничтожили несколько мостов под предлогом борьбы с «Исламским государством» (ИГ, ИГИЛ, арабское ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ): мост на шоссе «Алеппо-Ракка» и ряд переправ через реки Евфрат и Кабур.

Наступление ИГ в Пальмире

Террористы ИГИЛ предприняли неудачную попытку масштабного контрнаступления близ Пальмиры, закончившуюся полным разгромом террористической группы.

Сообщается, что радикалы пытались отбить освобожденные Сирийской арабской армией (САА) территории близ перекрестка Джихар. Боестолкновения террористов и правительственных войск продолжались около трех часов. Не менее 20 боевиков были ликвидированы, бойцы САА уничтожили две единицы принадлежащей террористам бронетехники. После успешных сражений близ военной авиабазы Т-4 регулярные войска отбросили радикалов к Пальмире. Согласно информации, озвученной военным источником в Дамаске, спецотряды САА восстанавливают контроль над газовыми и нефтяными месторождениями близ древнего города, постепенно сжимая вокруг захваченной ИГ Пальмиры кольцо.