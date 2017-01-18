Обвиняющий Россию Запад валит с больной головы на здоровую — Лавров

18 Января 2017 13:56 60

Москва, 18 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что западные государства, обвиняющие Россию во вмешательстве в чужие дела, валят своим проблемы с больной головы на здоровую.

«Пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати говоря, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что многие западные политики пытаются поучать другие страны и руководствуются уже не двойными, а тройными стандартами. «Мы считаем, что, хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую», — подытожил глава МИД.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что РФ готова выстраивать отношения с США, Евросоюзом и НАТО на основе равноправия и взаимного уважения, при этом западные партнеры не должны навязывать Москве своим взгляды и ценности.