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Политика

Обвиняющий Россию Запад валит с больной головы на здоровую — Лавров

18 Января 2017 13:56
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Обвиняющий Россию Запад валит с больной головы на здоровую — Лавров

Москва, 18 января. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня заявил, что западные государства, обвиняющие Россию во вмешательстве в чужие дела, валят своим проблемы с больной головы на здоровую. 

«Пора признать факты, что не Россия, а американские союзники грубо вмешивались во внутренние дела США, в избирательную кампанию, и многие из них, кстати говоря, и сейчас не могут справиться со своими чувствами и успокоиться», — подчеркнул Лавров. 

Он добавил, что многие западные политики пытаются поучать другие страны и руководствуются уже не двойными, а тройными стандартами. «Мы считаем, что, хотя бы должны покраснеть те, кто выдвигает такие обвинения в наш адрес, пытаясь свалить с больной головы на здоровую»,  — подытожил глава МИД.

Ранее глава российской дипломатии заявил, что РФ готова выстраивать отношения с США, Евросоюзом и НАТО на основе равноправия и взаимного уважения, при этом западные партнеры не должны навязывать Москве своим взгляды и ценности.

Ксения Тасманова

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