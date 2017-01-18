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Политика

Танки ИГ уничтожены авиаударом сирийских ВВС под Дейр-эз-Зором

18 Января 2017 13:56
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Танки ИГ уничтожены авиаударом сирийских ВВС под Дейр-эз-Зором

Дамаск, 18 января. Правительственным войскам при поддержке ВВС Сирии удалось уничтожить несколько транспортных средств боевиков «Исламского государства» в районах, непосредственно окружающих блокированный силами ИГ город Дейр-эз-Зор. Авиация накрыла несколько танков, захваченных террористами, которые находились на кладбище города.

В ходе непрерывных боев с террористами, на днях едва не прорвавшимися в город, правительственным войскам постоянно приходится отбивать атаки террористов-смертников на автомобилях. Одна такая смертоносная машина была уничтожена в аэропорту Дейр-эз-Зора, который в настоящее время блокирован террористами. Кроме того, по данным SANA, были уничтожены несколько «техничек» — оснащенных пулеметами пикапов, а также БМП террористов.

В ответ террористы предприняли попытку наступления в районе Тал Брук, однако были отбиты с потерями. В соседнем городе Аль-Маядин, захваченном террористами ИГ (группировка запрещена в РФ по решению Верховного суда), бойцы групп народного сопротивления устроили поджоги в нескольких занятых террористами зданиях.

Валентин Меликов

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