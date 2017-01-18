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Житель Алтайского края пытался спрятать в сугробе тело убитого собутыльника
Происшествия

Житель Алтайского края пытался спрятать в сугробе тело убитого собутыльника

Сегодня 14:09
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Убийство

Мышкино (Кулундинский район, Алтайский край), 18 января. Жителя Алтайского края обвиняют в жестоком убийстве приятеля, которое он решил замаскировать под безвестное исчезновение. О происшествии сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.

В преступлении обвиняется 41-летний мужчина. По информации следствия, он вместе со сверстником, к которому зашел в гости домой, распивал спиртное. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Обвиняемый нанес оппоненту несколько ударов ножом. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных ранений.

Нападавший попытался скрыть следы преступления, отнес тело погибшего на открытый участок местности и закопал в сугроб. В полицию обратилась сожительница жертвы преступления, заявив, что мужчина ушел из дома без верхней одежды и не вернулся.

Правоохранители нашли тело при обходе села и близлежащей местности и вскоре задержали подозреваемого в убийстве. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.

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Таисия Григорьева
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