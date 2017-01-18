up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Экономика

ФАС разберется с высокими ценами в кафе российских аэропортов

18 Января 2017 13:32
51Просмотры

ФАС разберется с высокими ценами в кафе российских аэропортов

Москва, 18 января. Федеральная антимонопольная служба приняла решение проверить ценовую политику в кафе аэропортов России, таким образом отреагировав на предложение Совфеда проконтролировать цены в общепите.

Как стало известно корреспонтенту Федерального агентства новостей, российские сенаторы обратились в отечественное антимонопольное ведомство с просьбой проконтролировать цены в системе общественного питания в аэропортах России. По словам главы антимонопольщиков Игоря Артемьева, ФАС готово заняться вопросом контроля цен в кафе и ресторанах, находящихся на территории аэропортов. Известно, что ведомство уже контролирует ценообразование для парковок.

Ирина Селезнева

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС