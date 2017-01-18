ФАС разберется с высокими ценами в кафе российских аэропортов

18 Января 2017 13:32 51

Москва, 18 января. Федеральная антимонопольная служба приняла решение проверить ценовую политику в кафе аэропортов России, таким образом отреагировав на предложение Совфеда проконтролировать цены в общепите.

Как стало известно корреспонтенту Федерального агентства новостей, российские сенаторы обратились в отечественное антимонопольное ведомство с просьбой проконтролировать цены в системе общественного питания в аэропортах России. По словам главы антимонопольщиков Игоря Артемьева, ФАС готово заняться вопросом контроля цен в кафе и ресторанах, находящихся на территории аэропортов. Известно, что ведомство уже контролирует ценообразование для парковок.