up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Власти Калифорнии хотят ввести курс лекций о «влиянии России на выборы» в школах и вузах

18 Января 2017 13:38
44Просмотры

Власти Калифорнии хотят ввести курс лекций о «влиянии России на выборы» в школах и вузах

Лос-Анджелес, 18 января. Член законодательного собрания Калифорнии Марк Ливайн выступил с инициативой ввести в школах и вузах штата курс лекций о якобы вмешательстве России в выборы США.

Ливайн обратил внимание, что Калифорния является крупнейшим рынком учебников в США. Он утверждает, что предложенный им законопроект откроет студентам и школьникам США правду о выборах президента 2016 года. 

Ливайн убежден, что Россия якобы повлияла на победу Дональда Трампа. Именно об этом и будут рассказывать на курсе лекций о «заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года».

Ранее американский телеканал CNN и компания ORC провели опрос среди американцев, чтобы выяснить, верят ли они в то, что «кибератаки России» повлияли на результаты выборов в стране, передает «Газета.ru».

Катерина Тимошенская

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС