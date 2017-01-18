Власти Калифорнии хотят ввести курс лекций о «влиянии России на выборы» в школах и вузах

18 Января 2017 13:38 44

Лос-Анджелес, 18 января. Член законодательного собрания Калифорнии Марк Ливайн выступил с инициативой ввести в школах и вузах штата курс лекций о якобы вмешательстве России в выборы США.

Ливайн обратил внимание, что Калифорния является крупнейшим рынком учебников в США. Он утверждает, что предложенный им законопроект откроет студентам и школьникам США правду о выборах президента 2016 года.

Ливайн убежден, что Россия якобы повлияла на победу Дональда Трампа. Именно об этом и будут рассказывать на курсе лекций о «заговоре правительства России по вмешательству в президентские выборы США 2016 года».

Ранее американский телеканал CNN и компания ORC провели опрос среди американцев, чтобы выяснить, верят ли они в то, что «кибератаки России» повлияли на результаты выборов в стране, передает «Газета.ru».