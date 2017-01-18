FAN-TV Лента новостей
Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну новому президенту США
Политика

Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну новому президенту США

Сегодня 13:47
32

Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну следующему президенту США

Как минимум 38 конгрессменов от Демократической партии США планируют бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января. Впрочем, избранный президент Трамп, как кажется, не особо переживает по этому поводу. Сегодня стало известно, что он предложил конгрессменам, пригрозившим игнорировать церемонию его инаугурации, попросту вернуть присланные им билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут, то с этим все в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты», — в присущем ему бодром тоне заявил Дональд Трамп.

Свою оценку всему этому эпизоду Федеральному агентству новостей предоставил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. По его мнению, при всей видимой уверенности Трампа, этот «демократический» бойкот церемонии его инаугурации может иметь самые серьезные последствия для следующего американского президента.

Алексей Мухин

Конечно, если рассматривать бойкот демократов просто как некую попытку политической и информационной изоляции церемонии инаугурации Трампа, то этот демарш не удался. Все говорит о том, что американская общественность, в отличие от демократических конгрессменов, не намерена игнорировать инаугурацию Трампа. Явка на церемонию обещает быть весьма значительной, а это на корню рушит все попытки политических оппонентов следующего американского президента скомпрометировать процедуру его вступления в должность.

Другое дело, что весь этот демарш лишний раз показывает нам, что в будущем Трампу еще придется побороться с американским Конгрессом.

«Конечно, все происходящее есть свидетельство бессилия демократов, привыкших действовать в фарватере Барака Обамы. Всеми силами они хотят напакостить новой администрации, даже если это никак не меняет ситуацию. По сути, речь идет о признании собственной политической несостоятельности. Подобного рода акции следует воспринимать именно так», — отмечает Алексей Мухин.

Тем не менее, нужно понимать и то, что через этот бойкот представители Демократической партии в Конгрессе США фактически объявляют войну Дональду Трампу. Возникает резонный вопрос: будет ли республиканское большинство играть на стороне Трампа или же оно займет промежуточную позицию?

«От этого очень многое зависит. Лично я думаю, что республиканцы займут промежуточную позицию с тем, чтобы держать Трампа на коротком поводке. Или, по крайней мере, они попытаются это сделать. Открытая вражда с демократами сейчас делает Трампа очень уязвимым политиком. Республиканцы не могут не воспользоваться этим. Они попытаются выбить из Трампа как можно больше уступок и преференций для себя», — подводит итог политолог.

комментарии
Иван Верихов
#барак обама #дональд трамп #сша #алексей мухин
Новости партнеров
Эксклюзив

Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага

Сегодня 13:41
48

Милонов: Лидерство США на Ближнем Востоке закончилось в Бенгази

Сегодня 13:34
67

Происки мамаши Клинтон: доведет ли новая Левински Трампа до импичмента

Сегодня 12:31
335

Сирия новости 18 января 12.30: сирийская армия отбила атаку боевиков под Дамаском, в Дейр эз-Зоре идут бои на всех направлениях

Сегодня 12:30
520

О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

Сегодня 12:12
348
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага

13:41

Кремль закрыл вопрос Крыма персонально для Савченко

13:40

ВСУ закупают внедорожники у «президента мира» Порошенко

13:40

Власти Калифорнии хотят ввести курс лекций о «влиянии России на выборы» в школах и вузах

13:38

Милонов: Лидерство США на Ближнем Востоке закончилось в Бенгази

13:34

ФАС разберется с высокими ценами в кафе российских аэропортов

13:32

Разрушенные ИГ монументы были воссозданы студентом из Ирака

13:31

США перебросили «невидимые» F-35 на японскую авиабазу

13:30

Матери из Зеленограда вернут детей после обследования у психолога

13:30

Киев отказался оплатить счет «Газпрома» за невыбранный газ

13:25

Депутаты ЗакСа в Петербурге поссорились, решая судьбу Исаакиевского собора

13:19

Бойцы ВВО на «Тиграх» уничтожили условных террористов

13:18
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага
Читать
Закрыть