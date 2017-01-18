Трамп на коротком поводке: демократы объявляют войну новому президенту США

Как минимум 38 конгрессменов от Демократической партии США планируют бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января. Впрочем, избранный президент Трамп, как кажется, не особо переживает по этому поводу. Сегодня стало известно, что он предложил конгрессменам, пригрозившим игнорировать церемонию его инаугурации, попросту вернуть присланные им билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут, то с этим все в порядке, потому что нам очень нужны свободные места, и я надеюсь, что они вернут мне свои билеты», — в присущем ему бодром тоне заявил Дональд Трамп.

Свою оценку всему этому эпизоду Федеральному агентству новостей предоставил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. По его мнению, при всей видимой уверенности Трампа, этот «демократический» бойкот церемонии его инаугурации может иметь самые серьезные последствия для следующего американского президента.

Конечно, если рассматривать бойкот демократов просто как некую попытку политической и информационной изоляции церемонии инаугурации Трампа, то этот демарш не удался. Все говорит о том, что американская общественность, в отличие от демократических конгрессменов, не намерена игнорировать инаугурацию Трампа. Явка на церемонию обещает быть весьма значительной, а это на корню рушит все попытки политических оппонентов следующего американского президента скомпрометировать процедуру его вступления в должность.

Другое дело, что весь этот демарш лишний раз показывает нам, что в будущем Трампу еще придется побороться с американским Конгрессом.

«Конечно, все происходящее есть свидетельство бессилия демократов, привыкших действовать в фарватере Барака Обамы. Всеми силами они хотят напакостить новой администрации, даже если это никак не меняет ситуацию. По сути, речь идет о признании собственной политической несостоятельности. Подобного рода акции следует воспринимать именно так», — отмечает Алексей Мухин.

Тем не менее, нужно понимать и то, что через этот бойкот представители Демократической партии в Конгрессе США фактически объявляют войну Дональду Трампу. Возникает резонный вопрос: будет ли республиканское большинство играть на стороне Трампа или же оно займет промежуточную позицию?