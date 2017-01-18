Милонов: Лидерство США на Ближнем Востоке закончилось в Бенгази

Как заявил американский сенатор Джон Маккейн, глава России Владимир Путин добился того, что Москва сейчас играет ведущую роль на Ближнем Востоке, в то время как Соединенным Штатам приходится довольствоваться лишь приглашением посетить переговоры по разрешению сирийского конфликта в Астане, которые пройдут 23 января. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Госдумы РФ по международным делам Виталием Милоновым высказывание известного американского «ястреба».

По его словам, Путин «добился желаемого очень умным способом, несмотря на крайне плохие карты на руках». Маккейн посетовал, что Россия сегодня самый крупный игрок на Ближнем Востоке. Сенатор выразил негодование, что Турция, Иран и РФ приглашают США на переговоры в Астане. Маккейн считает, Соединенные Штаты должны были возглавить переговорный процесс по Сирии, а не наоборот.

Читайте также: О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

«Можно ли в заявлении Маккейна увидеть угрозу России? Для того, чтобы угрожать, нужно, чтобы было чем угрожать. Слова одиозного сенатора не нужно воспринимать всерьез. Но другое дело, что Маккейн признал очевидный факт. Ведь американская политика на Ближнем Востоке закончилась в иракском городе Бенгази. Гибель посла США Кристофера Стивенса в Ираке — финал ближневосточной американской политики. Республиканцы сейчас будут пытаться всячески помуссировать эту тему в администрации новоизбранного президента Дональда Трампа, но не думаю, что эти высказывания как-то подействуют на Трампа. Он достаточно прагматичный политик, его не очень волнует то, что происходит в мире, ему интереснее то, что творится в самих Соединенных Штатах», — считает Виталий Милонов.

По мнению депутата, сейчас практически невозможно устроить какую-либо провокацию против России. Более того, американцам на сегодняшний день необходимо менять концепцию своей внешней политики.

«У США сейчас нет четкой формулировки своей концепции поведения, в частности на Ближнем Востоке. Нужно ли американцев приглашать на переговоры в Астану? Думаю, нужно. Но необходимо понимать, в каком контексте их звать. Если звать в качестве одной из сильнейших мировых держав, которая хочет принять участие в налаживании мирного процесса и имеющая огромное влияние на так называемую «умеренную оппозицию», конечно, да. Это наоборот ставит переговоры на более полноценный уровень. Можно будет задавать прямые вопросы, получать прямые ответы от тех же самых американцев по поводу участия сирийской оппозиции в вооруженном конфликте», — резюмировал Виталий Милонов.