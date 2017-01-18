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ВСУ закупают внедорожники у «президента мира» Порошенко
Украина

ВСУ закупают внедорожники у «президента мира» Порошенко

Сегодня 13:40
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ВСУ закупают внедорожники у «президента мира» Порошенко

Киев, 18 января. Президент Украины Петр Порошенко нашел новый способ зарабатывать на братоубийственной войне в Донбассе и теперь поставляет армии санитарные автомобили.

Новой разработкой от «президента мира» стал санитарный автомобиль «Богдан» производства одноименного завода, принадлежащего Петру Порошенко. Внедорожник успешно прошел полевые испытания, включая так называемую «зону АТО». «Суперсовременный» санитарный автомобиль ничем не отличается от своих гражданских аналогов, однако командование ВСУ уверено, что для раненых украинских бойцов он подходит оптимально. Министерство обороны Украины заключило с заводом Петра Порошенко прибыльную сделку и скоро первые автомобили «Богдан» появятся в Донбассе.

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Алексей Громов
#петр порошенко
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Россия помогает решить проблему Донбасса не ради снятия санкций — Лавров
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