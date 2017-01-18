США перебросили «невидимые» F-35 на японскую авиабазу

Вашингтон, 18 января. США сегодня перебросили на военную базу в Японии группу истребителей-невидимок F-35. Как сообщает агентство Киодо, американская сторона планирует разместить на базе в городе Ивакуни 16 таких истребителей, вторая партия должна прибыть позже.

В декабре прошлого года власти Ивакуни одобрили размещение истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на американской военной базе. Предполагается, что данные истребители-невидимки заменят воздушные судна F/A-18 и AV-8 Harrier.

Напомним, при проектировании одноместного всепогодного истребителя F-35 активно использовались технологии «стелс». Первый полет он совершил в декабре 2006 года.

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