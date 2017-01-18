Матери из Зеленограда вернут детей после обследования у психолога

Зеленоград, 18 января. Институт уполномоченных по правам ребенка назвал условие возвращения десятерых детей из Зеленограда, которые были изъяты из семьи в связи с подозрением на домашнее насилие со стороны отца.

На совещании, где присутствовали члены Общественного совета, представители НКО и психологи, было принято решение вернуть детей после того, как с ними побеседует психолог.

«Достигнута договоренность, что у мамы будет возможность забрать детей после проведения независимого психологического обследования, проведенного с ее согласия. По результатам диагностики будет принято решение о возвращении детей в семью», — цитирует заявление института телеканал «Подмосковье 360».