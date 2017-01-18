Депутаты ЗакСа в Петербурге поссорились, решая судьбу Исаакиевского собора

Санкт-Петербург, 18 января. Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга вступили в конфликт при обсуждении вопроса о передаче Исаакиевского собора.

В начале заседания «Единая Россия» и ЛДПР обратились к министру культуры России Владимиру Мединскому с просьбой ускорить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Против обращения выступили оппозиционные фракции парламента. Борис Вишневский из партии «Яблоко» заявил, что решение о передаче храма принято с нарушениями законодательства. Депутат Максим Резник напомнил, что не ясно, «куда делись те двадцать лет совместной работы музея и церкви».

Как пишет «Комсомольская правда», представитель «Яблока» Михаил Амосов подчеркнул, что постановление должно учесть поправки, чтобы музейная деятельность в соборе сохранилась. Однако документ был принят без изменений, что вызвало негодование у оппозиции. Депутаты начали выкрикивать претензии.

За обращение к Мединскому проголосовали 42 депутата, 8 – против.