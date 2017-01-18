Спустить всех собак на Трампа, или Почему Сноудену лучше остаться в России

18 Января 2017 15:42 38

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в ближайшие несколько лет сможет обратиться за получением российского гражданства. Об этом заявил журналистам его адвокат Анатолий Кучерена. Этим он оборвал разговоры о возвращении Сноудена в США и о возможном помиловании беглеца вступившим во власть Дональдом Трампом. Какая судьба в действительности ждет Сноудена? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Тема Сноудена закрутилась с новой силой после того, как уходящий президент Барак Обама фактически помиловал трансгендера и информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Значит ли это, что и экс-сотрудника АНБ могут ждать какие-то поблажки от американских властей? В Кремле в ответ на этот вопрос только пожали плечами: мол, Сноуден получил убежище в России, но чем он занимается дальше, бог знает. Все контакты с внешним миром он осуществляет через адвокатов.

«Мэннинг не помиловали, ее же не сразу выпустили. Это смягчение приговора с 35 до 7 лет, срок заканчивается 17 мая, Мэннинг уже фактически отсидела свое. Жест Обамы был продиктован желанием американцев, было много петиций с просьбой помиловать Мэннинг, в том числе и на сайте Белого дома. Здесь президент пошел навстречу американскому обществу. Сейчас это уже не Брэдли, а Челси, фактически девушка. Это все приветствуется, мы же понимаем принципы американской демократии. В отношении же Сноудена Обама отказался идти на помилование и смягчение приговора, хотя прошение тоже было. Мэннинг осудили, и срок у нее реальный, а Сноудена — нет, потому помиловании невозможно, исходя даже из процессуального кодекса», — комментирует директор Института стратегического планирования Александр Гусев.

Учитывая, что уже завтра состоится инаугурация нового президента США, на Обаму в деле смягчения наказания Сноудену рассчитывать глупо. А на Трампа?

«Он делать этого тоже не будет, иначе на него сразу спустят всех собак. Ни о каком возвращении Сноудена в США речи не идет. Мы фактически продлили на два года его пребывание в России, он изъявил желание остаться или возвратиться на определенных условиях. И все же большая часть американского общества настроена к нему критично. Сноуден — враг народа и должен сидеть в тюрьме. Мэннинг тоже сдала 750 тысяч файлов, это громадные объемы, но не убежала потом в Россию. А Сноуден попросил у нас политического убежища, а сейчас все, что касается России, воспринимается в штыки», — продолжает эксперт ФАН.

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По словам Гусева, Трамп не будет делать ничего, пытаясь определиться в текущей повестке дня, первые 100 дней он просто будет осматриваться, входить в курс дела.

«Трамп будет вести корабль под названием США достаточно жестко. Завтра он поклянется, что будет соблюдать национальные интересы. Это означает, что уход влево или вправо, образно говоря, приведет к расстрелу на месте. Трамп будет блюсти законы, придерживаться американских принципов демократии. И если он от них отойдет, то новому президенту США грозит даже не импичмент, а реальный срок в 20 лет тюрьмы. Потому априори Трамп не будет делать ничего прорывного и в отношении России, преследуя, прежде всего, национальные интересы», — считает собеседник ФАН.

Он также уверен, что, несмотря на официальные заявления российских властей, Сноуден находится у нас в стране не просто так. «Он специалист в области компьютерных технологий, обладающий громадным информационным ресурсом. И нужно быть совсем глупыми, чтобы не использовать его потенциал. Он же не продавцом в магазине работал, не торговал на рынке турецкими помидорами. Любая страна хотела бы получить его опыт и знания. Сотрудничество у нас добровольное, никакого нажима нет. Человек может закрыться, когда на него давят и выкручивают руки. Он приехал добровольно, его никто не крал, ему предоставили политическое убежище. Здесь обоюдное согласие на работу», — добавляет Гусев.