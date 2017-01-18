Киев отказался оплатить счет «Газпрома» за невыбранный газ

Киев, 18 января. Сегодня украинский энергетик «Нафтогаз» подтвердил, что получил выставленный российским «Газпромом» счет в размере 5,3 млрд долларов за невыбранный украинской стороной газ, сообщили в пресс-службе компании.

Российский «Газпром», представив счет Украине, ссылается на норму «бери или плати» в ранее заключенном договоре. Однако, украинская компания не собирается оплачивать счет до решения Стокгольмского арбитражного суда, сообщили в пресс-службе энергетика. Напомним, что российская компания за первую неделю 2017 года на 25% увеличила перегон газа в дальнее зарубежье — в Европе по-прежнему растет спрос на голубое топливо РФ, пишет Газета.Ru