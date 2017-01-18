Минск признался, что берет пример с Москвы в вопросе размещения беженцев

Минск, 18 января. Власти Белоруссии признались, что следуют примеру России в вопросе размещения беженцев, направляющихся в Европу. Об этом в среду заявил пресс-секретарь МИД республики Беларусь Дмитрий Мирончик.

«Белоруссия делает сейчас ровно то же самое, что и РФ несколько раньше. Мы работаем с учетом российского опыта и на упреждение возможных проблем. Мы делаем с Россией общее дело, которое лежит полностью в русле усилий по развитию общего миграционного пространства РБ и РФ», — отметил он.

Накануне Минск опроверг слухи о создании на своей территории лагеря для размещения беженцев.