Разрушенные ИГ монументы были воссозданы студентом из Ирака

Эрбиль, 18 января. Один из бывших студентов университета Мосула, занимавшийся там на одном из художественных факультетов, воссоздает древние памятники и монументы, разрушенные террористами в развалинах древнего ассирийского города Нимруд, разрушенные боевиками запрещенного в РФ «Исламского государства». Более двух лет назад исламисты, захватившие древний город, уничтожили множество свидетельств древней истории человечества, хранившихся там веками.

Молодой студент-христианин Нинос Табет воссоздает эти древние фигуры в миниатюрном виде с при помощи зубила и глины. Среди них — статуи крылатых быков с человеческими лицами, древние настенные рельефы, фигуры богов и маска, изображающая лицо древнего царя Саргона.

«Видеть, как древняя история твоей страны, остатки цивилизации, которой тысячи лет, уничтожены за несколько минут — это очень больно, — заявил Табет в интервью Reuters. — Было тяжело видеть такой удар, нанесенный нашей культуре и истории».

Нинос Табет, бежав в населенный преимущественно курдами Эрбиль из расположенного к востоку от Мосула города Каракош, воссоздал уже более 50 статуй и фигурок. Для заработка он продает созданные фигурки коллекционерам. Часть из них выставлялась в музеях.