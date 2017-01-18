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Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях
Общество

Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях

Сегодня 14:03
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Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях

Наступает один из важнейших праздников в православии — Крещение Господне, который также называется Богоявление.

Крещение Господне в 2017 году

В Русской православной церкви Крещение Господне — это двунадесятый (один из двенадцати важнейших), непереходящий праздник, который всегда отмечается 6 января по старому стилю, что в современном летоисчислении соответствует 19 января.

Праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Согласно Евангелию, в момент Крещения на Христа снизошел Святой дух в образе белого голубя, и ему явился Бог-отец, поэтому праздник также называется Богоявление.

Традиции и обряды Крещения тесно связаны с водой. Считается, что в эти дни все земные воды, будучи освященными (для этого проводится обряд водосвятия), становятся святыми и могут смыть все грехи и даже уврачевать болезни. Отсюда — крещенская традиция окунаться в освященную прорубь и брать святую воду домой.

Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях

В Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение 19 января можно поздравить с этим праздником родных, близких и друзей. Предлагаем несколько вариантов поздравлений в стихах для SMS и статусов в соцсетях.

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Поздравления с Крещением в стихах для SMS и статусов в соцсетях

***
В Крещение Господне
Водицею святой
Печали и невзгоды
С души и сердца смой!
В Крещение Господне
Хочу вам пожелать
Любви, здоровья, счастья.
Пусть Божья благодать
Во всем всегда поможет,
Направит, защитит,
Пусть веру приумножит,
Надежду укрепит!

***
Когда-то принял Иисус Крещенье,
И стала в этот день вода святой,
Пускай больным она дарует исцеленье,
В дома приносит радость и покой.

Пусть Дух святой, как голубь белый,
Что снизошел когда-то на Христа,
Своим теплом и радостью согреет
Морозный день Крещенья навсегда.

***
Крещенские поздравления —
От сердца и с теплотой.
Придут к нам пусть с исполнением
Заветной мечты большой.

Под звон колокольный торжественный
Пусть праздник нагрянет в дом,
Чтоб благословенье божественное
Надолго осталось в нем!

***
Сегодня Крещение —
Праздник любимый.
Дарует прощение
Господь триединый.

Пусть будут дела
Нашим мыслям под стать.
И пусть снизойдет
На всех благодать!

***
Искрится пространство в божественном свете.
Святая вода в этот день так чиста!
Крестился Господь. Ну, а мы, его дети,
Вкушаем святое и помним Христа.
И пусть омовение это святое
Очистит нам души на тысячи лет!
С праздником, люди, с думой о Боге,
Пусть вечно горит божественный свет!

комментарии
Алексей Громов
#поздравления #крещение 2017
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