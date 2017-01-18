Поздравления с Крещением — 2017 в стихах для SMS-сообщений и статусов в соцсетях

Наступает один из важнейших праздников в православии — Крещение Господне, который также называется Богоявление.

Крещение Господне в 2017 году

В Русской православной церкви Крещение Господне — это двунадесятый (один из двенадцати важнейших), непереходящий праздник, который всегда отмечается 6 января по старому стилю, что в современном летоисчислении соответствует 19 января.

Праздник отмечается в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан Иоанном Крестителем. Согласно Евангелию, в момент Крещения на Христа снизошел Святой дух в образе белого голубя, и ему явился Бог-отец, поэтому праздник также называется Богоявление.

Традиции и обряды Крещения тесно связаны с водой. Считается, что в эти дни все земные воды, будучи освященными (для этого проводится обряд водосвятия), становятся святыми и могут смыть все грехи и даже уврачевать болезни. Отсюда — крещенская традиция окунаться в освященную прорубь и брать святую воду домой.

В Крещенский сочельник 18 января и в само Крещение 19 января можно поздравить с этим праздником родных, близких и друзей. Предлагаем несколько вариантов поздравлений в стихах для SMS и статусов в соцсетях.

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Поздравления с Крещением в стихах для SMS и статусов в соцсетях

***

В Крещение Господне

Водицею святой

Печали и невзгоды

С души и сердца смой!

В Крещение Господне

Хочу вам пожелать

Любви, здоровья, счастья.

Пусть Божья благодать

Во всем всегда поможет,

Направит, защитит,

Пусть веру приумножит,

Надежду укрепит!

***

Когда-то принял Иисус Крещенье,

И стала в этот день вода святой,

Пускай больным она дарует исцеленье,

В дома приносит радость и покой.

Пусть Дух святой, как голубь белый,

Что снизошел когда-то на Христа,

Своим теплом и радостью согреет

Морозный день Крещенья навсегда.

***

Крещенские поздравления —

От сердца и с теплотой.

Придут к нам пусть с исполнением

Заветной мечты большой.

Под звон колокольный торжественный

Пусть праздник нагрянет в дом,

Чтоб благословенье божественное

Надолго осталось в нем!

***

Сегодня Крещение —

Праздник любимый.

Дарует прощение

Господь триединый.

Пусть будут дела

Нашим мыслям под стать.

И пусть снизойдет

На всех благодать!

***

Искрится пространство в божественном свете.

Святая вода в этот день так чиста!

Крестился Господь. Ну, а мы, его дети,

Вкушаем святое и помним Христа.

И пусть омовение это святое

Очистит нам души на тысячи лет!

С праздником, люди, с думой о Боге,

Пусть вечно горит божественный свет!