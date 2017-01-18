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Землетрясение сотрясло Рим и все центральные регионы Италии
Происшествия

Землетрясение сотрясло Рим и все центральные регионы Италии

Сегодня 13:00
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Мощное землетрясение сотрясло Рим и всю центральную Италию

Рим, 18 января. Мощное землетрясение произошло в центральной Италии утром в среду. Как передает канал Rai 24, специалисты зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4.

Колебания земной коры ощущались в Риме. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что 30 октября, рано утром в Италии вблизи города Норча произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 6,5 баллов. Спустя некоторое время произошла еще серия подземных толчков. Очевидцы опубликовали видео последствий землетрясения. Колебания спровоцировали разрыв земной коры в Центральной Италии. 

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Алия Шарафутдинова
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