США, Мексика и Куба разделят часть Мексиканского залива

Вашингтон, 18 января. США, Мексика и Куба намерены еще до инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа подписать соглашение о разделе спорного участка вод Мексиканского залива.

Как передает Reuters, обсуждение этой темы продолжалось на протяжении второй половины 2016 года.

Отмечается, что в восточной части залива пересекаются границы исключительных экономических зон трех стран, расположенных на расстоянии менее 200 миль от их побережий. На этой территории могут находиться месторождения газа и нефти.

Как пишет Утро.Ru, Мексика и Соединенные Штаты Америки уже подписали соглашение. У Кубы на данный момент такого договора нет.