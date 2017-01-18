Президент Молдавии пригрозил парламенту референдумом по изменению конституции

Кишинев, 18 января. Президент Молдавии Игорь Додон заявил журналистам, что готов провести в стране референдум, если парламент страны будет блокировать его инициативы.

Игорь Додон не остановится перед перспективой проведения референдума по изменению конституции в случае, если парламент Молдавии будет блокировать выдвигаемые им инициативы. Сейчас парламент Молдавии выступает за поддерживает сотрудничество с Евросоюзом, однако Додон после встречи с Путиным заявил, что соглашение о евроассоциации не принесло государству ничего полезного.

Как ранее сообщила Газета.Ru, 17 января состоялась встреча президента Молдавии с российским лидером Владимиром Путиным. Владимир Путин оценил поступок своего коллеги, посетившего Приднестровье. Руководители государств также пришли к согласию в решении проблем в сфере энергосотрудничества.