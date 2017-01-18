Болельщиков-иностранцев будут выдворять из России за беспорядки

Москва, 18 января. Комитет Государственной думы по строительству и законодательству планирует рассмотреть законопроект, который ужесточит ответственность для спортивных фанатов, нарушающих общественный порядок.

Законопроект об ужесточении ответственности спортивных болельщиков предусматривает выдворение из России иностранных фанатов, которые злостно нарушают правила поведения на стадионах. Данный законопроект будет особенно актуален в преддверии ЧМ-2018 и летнего Кубка Конфедераций, пишет газета «Известия». Напомним, что сегодня в Россию должны вернуться два гражданина РФ, задержанные в Марселе в прошлом году во время беспорядков перед футбольным матчем Англия-Россия.