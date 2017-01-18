Правозащитник Александр Брод: Я не исключаю распада Евросоюза

18 Января 2017 15:10 35

В минувшем году на Западе произошло изменение вектора политического развития — это стало ясно после победы сторонников Brexit в Великобритании и избрания президентом США консерватора Дональда Трампа. При этом глобальные проблемы, стоящие перед западным сообществом, как никогда велики. Серьезные вызовы ждут и нашу страну. В эксклюзивном интервью для Федерального агентства новостей правозащитник и общественный деятель Александр Брод рассказал о наиболее важных событиях прошедшего года в России и мире и поделился прогнозами на будущее.

Победа здравого смысла

— Александр Семенович, какие cобытия 2016 года вы могли бы назвать ключевыми?

— Прежде всего, это выборы в Государственную думу. Новому руководителю ЦИК Элле Панфиловой удалось оживить в людях восприятие избирательных процессов. Она выступила резко против применения административного ресурса и инициировала проверки региональных избиркомов. Панфилова контактировала с широким спектром правозащитных организаций, в том числе оппозиционных. Все это привлекло внимание граждан к выборам. Люди смогли почувствовать, что ЦИК не отмахнется от их жалоб и обращений. Это придало уверенности всем участникам избирательной гонки.

Вторая тема — это, опять же, выборы, но уже за рубежом. Я говорю не только о победе Дональда Трампа, но и о выборах, прошедших в Молдавии, Приднестровье, Болгарии, о региональных выборах в Германии, в Италии. К общим чертам этих избирательных процессов я бы отнес изменение политического ландшафта, приход к власти более прагматичных людей, уход популистов и политиканов. Произошла победа здравого смысла.

В связи с приходом Трампа в Белый дом я надеюсь на то, что российско-американские отношения теперь будут совершенствоваться. Что будет прекращено бездумное финансирование европейских политических кругов, которые продемонстрировали свою непопулярность среди местного населения и выставили себя оголтелыми русофобами. Трамп ведь тоже прагматик: я думаю, что его политика будет основываться на этом свойстве его натуры, учитывая, что находиться в конфронтации с Россией невыгодно ни Америке, ни Европе.

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Третье событие 2016 года, которое я считаю важным, -— строительство Крымского моста. Сегодня уже абсолютно ясно, что мост поднимет на качественно новый уровень региональную транспортную инфраструктуру, поможет развитию туризма, торговых контактов, энергетической безопасности полуострова. Это серьезный шаг, который уже сейчас правильно воспринят крымчанами. Намерения России по развитию полуострова -— не только слова, но и серьезные долгосрочные проекты.

Пока, Евросоюз!

— Какие факторы, на ваш взгляд, повлияли на смену политического ландшафта в Европе?

— Старый Свет переживает не лучшие времена. Со стороны жителей Европы наблюдается большое недовольство своими правительствами. Случился Brexit, центробежные процессы в Евросоюзе нарастают. Европейцы напуганы кризисом в экономике, они не приемлют миграционную политику нынешних властей. Люди понимают, что политика Брюсселя, во многом ориентированная на США, терпит крах, и голосуют за новых политиков. Которые, как надеются европейцы, наконец-то услышат об их социально-экономических проблемах.

— Как Европа могла бы решить проблему с насилием со стороны мигрантов? Возможна ли их интеграция в европейское общество?

— Практика показала, что эта интеграция идет очень медленно и болезненно. Все это приводит, с одной стороны, к усилению антииммигрантских настроений, а с другой — к росту преступности среди самих иммигрантов. Недавно мы наблюдали, как был ликвидирован один из лагерей беженцев во французском Кале, причем действия полиции были очень жесткими. Мы видели новогоднюю полицейскую операцию в Кельне, сорвавшую повторение прошлогодних беспорядков. Однако Европу, очевидно, ждут новые столкновения.

— Как же их предотвратить?

— Я пока не вижу идеального решения этой проблемы. Возможно, надо внимательно присмотреться к ее причинам. Следует, например, содействовать тому, чтобы остановились войны в Сирии и других странах, чтобы Европа начала работать на мирную повестку, на прекращение огня, борьбу с терроризмом, поддержку слабо развивающихся стран. Лишь подобные усилия могли бы как-то остановить эти миграционные потоки. Люди хотят жить и трудиться на своей земле, они мечтают видеть свое будущее на родине. И в Европу они бегут зачастую не за лучшей жизнью, а просто спасая свою жизнь и жизни своих детей. Те вещи, которые озвучивает Россия, в том числе на Валдайской конференции, — о том, чтобы совместно с Западом усиливать антитеррористическую и антивоенную деятельность на Ближнем Востоке, — мне кажутся главным путем решения наболевших вопросов.

Русские стали врагами

— Вы упомянули о центробежных силах, действующих в Европе. Насколько они сейчас сильны? Возможен ли, по вашему мнению, скорый распад ЕС?

— Я его не исключаю. Мы видели процессы, которые происходили в Великобритании, знаем о сепаратистских настроениях в Каталонии и других регионах Европы. Я думаю, дезинтеграционные процессы в Евросоюзе будут усиливаться.

— В 2016 году мы также наблюдали неоднократное нарушение прав человека на Украине. Каким вы как правозащитник видите развитие ситуации с ксенофобией и национализмом в соседней стране?

— Таким же, как и в других странах. Эти процессы будут лишь усиливаться, поскольку для сохранения режима потребуются враги и новые жертвы. Властям понадобится куда-то перенаправлять протестную активность граждан. Во враги будут зачислены русские. Мы постоянно замечаем новые всплески антироссийской «творческой активности» украинских властей: например, призывы отказаться от русского языка в аэропортах, на железнодорожных вокзалах… Учитывая, что русские являются значительной этнической группой на Украине, создание из них неполноценных людей, которые даже не могут общаться на своем языке, — это один из явных признаков ухудшения ситуации.

Не надо ждать чуда

— Относительно новоизбранного президента США, среди простых россиян и властных элит наблюдается определенный оптимизм. Каким, по-вашему, окажется президентство Трампа для России? Насколько реальна дружба между нашими странами?

— Наши двухсторонние отношения не будут безоблачными. У Трампа есть серьезные противники в Конгрессе. У него полно политических врагов в партиях и в целом в американских элитах, которые взращивались десятилетиями. Они не будут давать Трампу делать все, что он захочет. Кроме того, во многом сам Трамп будет вынужден ориентироваться на эти круги — он не захочет быть белой вороной. Впрочем, какое-то потепление, конечно, состоится. Допускаю, что будет частично ослаблен режим антироссийских санкций, что мы избежим оголтелого противостояния на территории Сирии, что прекратится, возможно, инициирование цветных революций по периметру российских границ.

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Кроме того, могу предположить, что со стороны Трампа мы не увидим столь бездумной поддержки Украины и ее политики на территории Новороссии, как это было при прежней американской администрации. Поэтому, думаю, повод для сдержанного оптимизма есть. Как я понимаю, переговоры между нашими странами после инаугурации Трампа возобновятся. Существует и симпатия между лидерами России и США. Это все будет работать на общее благо.

— В целом, каким будет 2017 год? Что ждать россиянам в политической и экономической сферах?

— Не надо ждать чуда. Практика показала, что благополучие России зависит от самих россиян. Полагаю, что год будет непростым. Мы увидим дефицит бюджета и проблемы с производством, столкнемся с протестными настроениями в регионах, где, увы, все еще сокращаются рабочие места и уменьшается зарплата. Здесь нужно учитывать, что уже в следующем году нас ожидают выборы президента. Поэтому, думаю, активизируются политические процессы, оживет оппозиция. Безусловно, будут происходить вмешательства в эти политические процессы извне. Так что на спокойную жизнь рассчитывать не приходится.

— Что от наступившего года ждете лично вы?

— Мне, как правозащитнику, прежде всего хотелось бы, чтобы власть всерьез осуществляла реформы судебной системы, правоохранительных органов. Чтобы она эффективно защищала права граждан. И, конечно, не забывала поддерживать образование и науку, которые до сих пор нуждаются в серьезной государственной помощи.