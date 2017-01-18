Кремль переадресовал адвокатам вопрос о смягчении приговора Сноудену

Москва, 18 января. Российские власти не стали комментировать вероятность смягчения наказания бывшему сотруднику ЦРУ Эдварду Сноудену американскими властями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к ситуации вокруг Сноудена, и посоветовал журналистам переадресовать этот вопрос адвокатам бывшего сотрудника американских спецслужб.

«Это никак не вопрос Кремля, мы не располагаем информацией о том, чем занимается господин Сноуден. Он здесь находится по временному разрешению, которое продлено, и какой-то дальнейшей информацией мы не обладаем», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама смягчил приговор информатору сайта WikiLeaks Брэдли Мэннингу. После этого журналисты обратились к представителю Кремля с вопросом, стоит ли ждать подобного шага Вашингтона в отношении Сноудена.