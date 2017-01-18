Великобритания выбирает жесткий Brexit

Лондон, 18 января. Условия объявленного Великобританией выхода из состава Евросоюза предполагают обрыв существующего формата экономических отношений между европейским блоком и Туманным Альбионом. Как заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в настоящее время в британском правительстве готовится отдельное соглашение о зоне свободной торговли с континентальной Европой.

Такой сценарий называли «жестким Brexit», поскольку британский премьер-стремится сохранить контроль над границами Великобритании — как демографическими, сократив приток мигрантов, так и экономическими, контролируя доступ европейского рынка в Британию.

«Я надеюсь, что Лондон будет двигаться вперед на основе изложенной премьер-министром идеи: полная независимость нашей страны. ЕС заключил со многими странами торговые соглашения, к примеру с Южной Кореей. Такая модель могла бы стать примером того, как должны выстраиваться экономические отношения Великобритания и ЕС, — заявил в разговоре с «Известиями» член Европейского парламента Роджер Хелмер. — В общих чертах мы хотим видеть договор именно таким, каким он был заключен между Южной Кореей и ЕС в 2011 году, но, безусловно, мы понимаем, что некоторыми аспектами он будет отличаться».

В целом, эксперты не сомневаются, что Brexit окажет чрезвычайно значительное влияние на состояние экономики и политики как Соединенного Королевства, так и Европейского союза.