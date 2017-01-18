Бойцы ВВО на «Тиграх» уничтожили условных террористов

Хабаровск, 18 января. В Восточном военном округе проведена внезапная проверка по противодействию терроризму.

Бойцы подразделений антитеррора были подняты по внезапной тревоге и получили вводную о возможной попытке захвата штаба округа диверсионно-разведывательной группой условного противника. При поддержке бронированных автомобилей «Тигр» бойцы ВВО блокировали условных террористов на подходе к штабу. Пользуясь штатным вооружением, военнослужащие зачистили территорию от противника. Также в ходе тренировке была проведена эвакуация условно раненого бойца. Для усложнения выполнения задачи роль диверсантов играли военнослужащие спецназа.