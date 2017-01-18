FAN-TV Лента новостей
Ученые развенчали миф о Тунгусском метеорите
Весь мир

Ученые развенчали миф о Тунгусском метеорите

Сегодня 12:31
306

Ученые развенчали миф о Тунгусском метеорите

Новосибирск, 18 января. Новосибирские и красноярские ученые опровергли предположение об образовании озера Чеко в результате падения Тунгусского метеорита.

Как рассказали в Экспедиционном центре Русского географического общества в СФО, озеро находится в 8 километрах от предполагаемого эпицентра Тунгусской катастрофы 1908 года. По мнению исследователей, появление озера не связано с этим событием. Они уточнили, что озеро существует в этой местности не менее 280 лет. Возраст объекта можно оценить по донным отложениям.

Такие выводы были сделаны на основе анализа керна донных отложений самой глубокой части озера Чеко.

Как ранее писал «Индикатор», астрономы нашли метеорит спустя всего неделю после падения. 

комментарии
Алия Шарафутдинова
Новости партнеров
Эксклюзив

Происки мамаши Клинтон: доведет ли новая Левински Трампа до импичмента

Сегодня 12:31
232

Сирия новости 18 января 12.30: сирийская армия отбила атаку боевиков под Дамаском, в Дейр эз-Зоре идут бои на всех направлениях

Сегодня 12:30
376

О Сирии — со слезами на глазах: Маккейн говорит об успехах России с фигой в кармане

Сегодня 12:12
284

Донбасс — вернуть, Крым — сдать: еще одна гениальная идея Надежды Савченко

Сегодня 11:51
450

Каминг-аут ЦРУ: как США «слили» документы о холодной войне и НЛО

Сегодня 11:27
685
Показать еще
Прямая трансляция

Фантастические твари Петербурга: они улетели, но обещали вернуться. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Депутаты ЗакСа в Петербурге поссорились, решая судьбу Исаакиевского собора

13:19

Бойцы ВВО на «Тиграх» уничтожили условных террористов

13:18

Президент Молдавии пригрозил парламенту референдумом по изменению конституции

13:18

Космонавт Леонов назвал бредом рассекреченные данные ЦРУ об НЛО

13:18

Минск признался, что берет пример с Москвы в вопросе размещения беженцев

13:17

Ученые назвали моль с «начесом» в честь Трампа

13:06

Великобритания выбирает жесткий Brexit

13:04

Песков рассказал, как Киев отказывается от Донбасса

13:01

Мощное землетрясение сотрясло Рим и всю центральную Италию

13:00

Самые популярные крещенские гадания — 2017: как узнать свою судьбу

12:49

США, Мексика и Куба разделят часть Мексиканского залива

12:49

Болельщиков-иностранцев будут выдворять из России за беспорядки

12:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Депутаты ЗакСа в Петербурге поссорились, решая судьбу Исаакиевского собора
Читать
Закрыть