Ученые развенчали миф о Тунгусском метеорите

Новосибирск, 18 января. Новосибирские и красноярские ученые опровергли предположение об образовании озера Чеко в результате падения Тунгусского метеорита.

Как рассказали в Экспедиционном центре Русского географического общества в СФО, озеро находится в 8 километрах от предполагаемого эпицентра Тунгусской катастрофы 1908 года. По мнению исследователей, появление озера не связано с этим событием. Они уточнили, что озеро существует в этой местности не менее 280 лет. Возраст объекта можно оценить по донным отложениям.

Такие выводы были сделаны на основе анализа керна донных отложений самой глубокой части озера Чеко.

Как ранее писал «Индикатор», астрономы нашли метеорит спустя всего неделю после падения.