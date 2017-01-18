Песков рассказал, как Киев отказывается от Донбасса

Москва, 18 января. Украинские власти сами отказываются от Донбасса, о чем красноречиво говорит введенная ими блокада ЛНР и ДНР. При этом Россия делает все возможное для урегулирования конфликта, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия как страна-гарант делает все возможное, чтобы повлиять на стороны этого конфликта, чтобы они выполняли взятые на себя обязательства», — сообщил он журналистам.

По мнению представителя Кремля, в первую очередь необходимо, чтобы Киев сам не отказывался от народных республик Донбасса, однако украинские власти объявили абсолютную блокаду региона в плане выполнения социальных обязательств, выплаты пенсий, налаживания инфраструктуры и т.п. «И в этом-то как раз очень серьезная проблема», — добавил Песков.

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