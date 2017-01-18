Москва, 18 января. Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о статусе регионов РФ, в том числе Крыма, отметив, что это не является для Москвы предметом для дискуссии.

Сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата украинской Рады Надежды Савченко о том, что Киеву нужно признать Крым частью России, чтобы вернуть Донбасс под контроль Украины. «Этот вопрос является абсолютно недискуссионным, и неоспоримым для России. Мы не обсуждаем статус и будущее положение российских регионов», — заметил представитель Кремля, отметив, что этот вопрос не будет ни с кем обсуждаться.