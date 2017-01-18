Лавров: Россия готова работать с новым президентом Австрии

18 Января 2017 12:27 36

Москва, 18 января. Россия готова взаимодействовать с новым президентом Австрии Александером Ван дер Белленом. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи со своим австрийским коллегой Себастьяном Курцем.

«Наши отношения отличаются взаимным уважением, имеют дружеский, конструктивный характер. Мы заинтересованы в том, чтобы отношения сохраняли преемственность, готовы развивать отношения с президентом Александером Ван дер Белленом», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лавров намерен обсудить с Курцем взаимодействие на площадке ОБСЕ. Политики затронут вопросы политического и культурного взаимодействия.