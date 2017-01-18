Шойгу: Опыт маршала Жукова актуален для офицеров армии России

Москва, 18 января. Глава министерства обороны Сергей Шойгу указал на то, что опыт военной деятельности маршала Советского Союза Георгия Жукова должен быть актуален и востребован и в наше время при подготовке командиров и командующих Вооруженных сил России. Такое заявление Шойгу сделал на открытии оперативно-мобилизационного сбора руководства Вооруженных сил.

Именно с изучения наследия маршала Георгия Жукова министр обороны предложил начать сбор военного руководства, в котором участвуют офицеры ВС, осуществляющие управление различными видами войск в Вооруженных силах России, военными округами, центральными органами военного управления и штабами объединений. В сборе высшего военного руководства страны принимают участие около 200 человек.

«Первого декабря мы отметили 120-ю годовщину. Опыт Георгия Константиновича в управлении войсками актуален и сегодня. Поэтому он должен использоваться при подготовке нынешних командующих и командиров», — объявил Шойгу.

В ходе сборов руководство Вооруженных сил проведет демонстрацию работы объединенного стратегического командования. Будет разбираться пример обороной Свердловской области при угрозе агрессии и военное время.