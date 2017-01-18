up_img
logo_img menu_button
Лента новостей
Весь мир

Глава МИД Австрии назвал ключевое условие снятия антироссийских санкций

18 Января 2017 12:24
52Просмотры

Глава МИД Австрии назвал ключевое условие снятия антироссийских санкций

Вена, 18 января. Министр иностранных дел Австрии выступил за постепенную отмену антироссийских санкций при условии реализации минских соглашений.

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением Минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года», — пояснил глава ведомства в интервью Sputnik.

Он также выразил мнение, что при заметном прогрессе по минским договоренностям можно будет говорить о постепенном снятии санкционных мер. Правда, по его словам, этот процесс не затронет санкции, введенные после присоединения Крыма к России.

Ксения Тасманова

Рекомендуем почитать
Новости партнеров
Загрузка...
© 2016 ФАН №1
Правила использования материалов:
Информационные тексты, опубликованные на сайте riafan.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН. При любом цитировании материалов на серверах сети Интернет активная ссылка на ИА «ФАН №1» обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
О НАС