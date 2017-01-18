Глава МИД Австрии назвал ключевое условие снятия антироссийских санкций

18 Января 2017 12:24 52

Вена, 18 января. Министр иностранных дел Австрии выступил за постепенную отмену антироссийских санкций при условии реализации минских соглашений.

«Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением Минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года», — пояснил глава ведомства в интервью Sputnik.

Он также выразил мнение, что при заметном прогрессе по минским договоренностям можно будет говорить о постепенном снятии санкционных мер. Правда, по его словам, этот процесс не затронет санкции, введенные после присоединения Крыма к России.