ВСУ в Дебальцево обстреляли журналистов

Донецк, 18 января. Журналисты решили проверить соблюдение режима прекращения огня в Донбассе, и попали под обстрел ВСУ.

Съемочной группе едва удалось приблизиться к линии разграничения, как раздались выстрелы и появились разрывы от мин. Ополченцы армии Донецкой Народной Республики подтвердили информацию, что украинские силовики постоянно нарушают режим прекращения огня. ВСУ ведут преимущественно пристрелочный огонь, чтобы определить наиболее поражаемые квадраты. Ночью начинается самая активная фаза обстрелов. В темноте украинские военные не опасаются наблюдателей ОБСЕ и ведут интенсивный огонь по позициям ополченцев и мирным районам. ВСУ используют не только минометы и стрелковое вооружение, но и ствольную артиллерию.