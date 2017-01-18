Сирия новости 18 января 12:30: сирийская армия отбила атаку боевиков под Дамаском, в Дейр эз-Зоре идут бои на всех направлениях

Сирия, 18 января. Сирийская армия смогла отбить атаку боевиков в Восточной Гуте Дамаска, в районе Дейр эз-Зора правительственные войска ведут бои с ИГ* на всех направлениях. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия отразила атаку боевиков в районе города Хараста в Восточной Гуте Дамаска. Об этом сообщают местные СМИ.

Накануне вечером боевики-исламисты, принадлежащие, согласно некоторым источникам, к группировке «Файлак ар-Рахман» взорвали тоннель, ведущий под здание, в котором располагался укрепленный пункт правительственных войск в Харасте. В результате погибло 9 военнослужащих, среди них – офицер в генеральском чине.

Сразу после взрыва исламисты начали наступление на позиции сирийской армии в районе с целью установить контроль над располагающимся неподалеку зданием транспортного управления, однако правительственные войска сумели отразить атаку.

Кроме того, через час после взрыва боевики также начали наступление на позиции сирийской армии в квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, но были вынуждены отступить, потеряв 4 человек убитыми.

Необходимо отметить, что взрыв укрепленного пункта армии в Харасте произошел спустя всего несколько часов после поступления информации о заключении в Восточной Гуте соглашения между правительством Сирии и командованием группировки «Джейш аль-Ислам»*****, которое позволило бы боевикам беспрепятственно покинуть провинцию Дамаск, отпустив предварительно пленных военнослужащих. Однако последующие события, очевидно, привели к срыву достигнутых договоренностей.

Провинция Латакия

Военнослужащие вооруженных сил РФ, готовящиеся покинуть территорию Сирии, провели во вторник торжественное построение на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия.

Сообщается, что в построении приняли участие экипажи бомбардировщиков Су-24 и медицинский персонал. Военнослужащие возвращаются домой в рамках сокращения российского военного присутствия на территории Сирии.

Входящее в состав телекомпании RT видеоагентство Ruptly опубликовало видео, запечатлевшее торжественное мероприятие.

Провинция Алеппо

ВВС международной антитеррористической коалиции в первый раз нанесли удары по позициям террористов ИГ в районе города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо в поддержку военной операции «Щит Евфрата», которую проводит турецкая армия и отряды вооруженной сирийской оппозиции.

Представитель коалиции американский полковник Джон Дориан заявил из Багдада во вторник о нанесении четырех авиаударов по позициям ИГ в районе города Аль-Баб, подчеркнув, что коалиция намерена продолжать данную практику и отслеживает перемещения террористов в регионе.

Ранее коалиция ограничивалась лишь формальным выражением поддержки Анкаре и ее союзникам, которые проводят операцию «Щит Евфрата» c конца августа прошлого года.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс правительственные войска в ходе наступления на позиции ИГ ведут затяжные бои с террористами в районе военного аэродрома Ат-Тифор в окрестностях Пальмиры. Сам аэродром находится под обстрелом боевиков, подконтрольные ИГ СМИ сообщают о гибели 20 военнослужащих, однако официального подтверждения этих сведений пока не поступало.

Также были зафиксированы столкновения в районе населенного пункта Шарифа, артиллерия сирийской армии обстреливает позиции террористов по всей линии боев.

Одновременно с этим ВКС России наносят массированные удары по позициям ИГ на подступах к Пальмире, а также в районе руин дворца Каср Ибн Вардан в восточной части провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** ведет ожесточенные бои с террористами ИГ на всех направлениях в районе Дейр эз-Зора, боевики несут большие потери. Об этом сообщил СМИ губернатор провинции Мухаммад Ибрагим Самра.

Глава местной администрации также опроверг сведения о своем ранении в результате непрекращающегося обстрела жилых районов Дейр эз-Зора со стороны террористов.

Губернатор подчеркнул, что власти провинции делают все возможное для оказания помощи жителям Дейр эз-Зора, который оказался в кольце оцепления боевиков ИГ.

Сообщается также, что ВВС Сирии продолжают наносить удары по позициям террористов в районе горы Ат-Тарда в окрестностях военного аэродрома, в районе кладбищ, а также в окрестностях городской панорамы к югу от города.

Кроме того, правительственные войска отбили атаку ИГ в районе студенческого общежития, боевики понесли серьезные потери.

Провинция Хама

Сирийская армия ведет массированный огонь по позициям боевиков к югу и северо-востоку от Хамы, в частности – в районе населенных пунктов Айдун, Умм Хартейн и Атшан.

Одновременно с этим правительственные ВВС нанесли удары по позициям вооруженных формирований в окрестностях села Талаф на северо-востоке провинции.

Также продолжаются столкновения между сирийской армией и вооруженными исламистами в районе населенного пункта Таксис в юго-восточной части провинции.

Провинция Даръа

Обстановка в центре провинции Даръа остается напряженной. Правительственные войска обстреляли позиции боевиков в районе города Даръа.

Провинция Идлиб

Боевики-исламисты обстреляли из ракетных установок местного производства шиитские населенные пункта Аль-Фуа и Кафрия в окрестностях Идлиба. Сведений о жертвах среди местных жителей пока не поступало.

К югу от Идлиба ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков. Об этом сообщают сирийские активисты.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка десятки террористов ИГ были уничтожены в результате ударов ВВС международной коалиции в районе военного аэродрома в окрестностях города Ат-Табака, где располагается стратегический объект евфратская плотина.

Провинция Аль-Хасака

Прошлой ночью в штаб-квартире национального курдского совета в населенном пункте Маабада прогремел взрыв. Согласно данным источников, жертв среди местного населения нет, однако окрестным зданиям был нанесен серьезный урон.

Ирак

Девять сотрудников правоохранительных органов погибли в результате атаки ИГ в районе населенного пункта Хамрин в восточной части провинции Салах ад-Дин. Иракское командование направило на место происшествия значительные силы для зачистки района от боевиков.

Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.