Космонавт Леонов назвал бредом рассекреченные данные ЦРУ об НЛО

Москва, 18 января. ЦРУ США опубликовало около 12 млн страниц архивных документов, которые проливают свет на интерес Центрального разведывательного управления к НЛО и сверхспособностям людей. По мнению космонавта Алексея Леонова, обнародованные документы являются «чепухой и бредом».

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало документы, которые затрагивают деятельность сотрудников управления с 1940 по 1990 годы. В некоторых файлах можно обнаружить сведения о проекте Stargate (Звездные врата), в рамках которого исследовались сверхспособности, и попытках обнаружить внеземной разум.

По мнению космонавта Алексея Леонова, обнародованные документы являются «чепухой и бредом». «Это все чепуха. Это все бред прессы. Какая ЦРУ серьезная организация? Она делает то, что выгодно», — заявил он в интервью телеканалу «Звезда».