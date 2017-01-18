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Космонавт Леонов назвал бредом рассекреченные данные ЦРУ об НЛО
Общество

Космонавт Леонов назвал бредом рассекреченные данные ЦРУ об НЛО

Сегодня 13:18
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Рассекреченные документы ЦРУ об НЛО назвали бредом

Москва, 18 января. ЦРУ США опубликовало около 12 млн страниц архивных документов, которые проливают свет на интерес Центрального разведывательного управления к НЛО и сверхспособностям людей. По мнению космонавта Алексея Леонова, обнародованные документы являются «чепухой и бредом».

Ранее сообщалось, что ЦРУ опубликовало документы, которые затрагивают деятельность сотрудников управления с 1940 по 1990 годы. В некоторых файлах можно обнаружить сведения о проекте Stargate (Звездные врата), в рамках которого исследовались сверхспособности, и попытках обнаружить внеземной разум.

По мнению космонавта Алексея Леонова, обнародованные документы являются «чепухой и бредом». «Это все чепуха. Это все бред прессы. Какая ЦРУ серьезная организация? Она делает то, что выгодно», — заявил он в интервью телеканалу «Звезда».

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Ксения Тасманова
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