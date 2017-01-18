Ученые подсказали студентам лучший способ сдать экзамены

Вашингтон, 18 января. Американские ученые пришли к выводу, что студенты, которые не просто читают учебники, а пересказывают содержание прочитанного, гораздо лучше сдают экзамены, пишет Learning and Memory.

Американские социологи, поработав с большой группой студентов пришли к выводу, что даже через несколько недель после экзамена, память о прочитанном и перессказанном из учебника сохраняется. По мнению Мелани Секерис из Бейлоровского университета, изложение прочитанного материала намного эффективней, чем простое чтение.

Добровольцы, которые не только читали, но и пересказывали прочитанное при подготовке к экзамену, сдавали его намного успешней чем остальные студенты. Как сообщал ранее «Индикатор», российская система высшего образования претерпевает значительные изменения — совмещая образовательную, практическую и даже предпринимательскую функции.























