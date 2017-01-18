Луганск получил гуманитарную помощь из Красноярска

Луганск, 18 января. Волонтеры доставили в Луганск гуманитарную помощь, собранную в Красноярском крае.

Об этом рассказал Олег Колпаков, создавший в 2014 году группу «Единство». Как отметил активист, фонд уже три года доставляет на территорию ЛНР гуманитарную помощь: одежду, медикаменты, продукты. Очередной визит в Луганскую народную республику красноярцы приурочили к праздникам. Они привезли детям прифронтовых поселков и туберкулезной больницы сладкие подарки от красноярской фабрики, а взрослым, освобожденным из плена, – одежду.

Как рассказала руководитель общественного движения «Мир Луганщине» Анна Сорока, в ЛНР не ожидали, что далекий Красноярский край станет настолько близким. «Славянский народ трудно разъединить, разбить. Россия и Луганская народная республика едины», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что военные ЛНР передали гумпомощь жителям на линии разграничения в зоне АТО.