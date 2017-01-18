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Стали известны неожиданные подробности разрыва Егора Кончаловского и Толкалиной
Общество

Стали известны неожиданные подробности разрыва Егора Кончаловского и Толкалиной

Сегодня 12:49
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Стали известны неожиданные подробности разрыва Егора Кончаловского и Толкалиной

Москва, 18 января. Актриса Любовь Толкалина призналась, что сама решила поставить точку в отношениях с режиссером Егором Кончаловским. Актриса призналась, что последние семь лет их отношения являются скорее дружбой, а о расставании она решила объявить официально, потому что они больше не живут вместе.

«На самом деле, мы расстались уже давно. Мы дружим уже семь лет — понимаю, для всех это неожиданная новость. Но недавно мы перестали жить вместе, и я решила объявить об этом», — сообщила Толкалина изданию Dni.Ru.

По признанию самого Егора Кончаловского, союз с Толкалиной можно назвать своеобразным, потому что каждый сам по себе, объединяет их общая задача  — вырастить дочь. По словам Кончаловского, Толкалина «хороший человек, добрый, великодушный, совершенно нематериальная». Но, по признанию режиссера, у них обоих тяжелый характер, поэтому надо «дозированно общаться».

Кончаловский признался, что он вывел собственную формулу счастья. «Моя формула счастья очень простая — у меня нет начальников, я делаю то, что хочу, и не делаю того, что не хочу… Но для меня самая главная формула — даже не счастья, а успеха — то, что я свободный человек, я могу не работать, если не хочу», — заявил Кончаловский.

комментарии
Таисия Григорьева
#егор кончаловский #любовь толкалина
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