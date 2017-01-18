Стали известны страшные подробности похищения 12-летней девочки в Оренбурге

Оренбург, 18 января. Стали известны некоторые подробности инцидента в Оренбурге, где посреди дня была похищена 12-летняя девочка. По словам старшего помощника руководителя областного СК РФ Анжелики Линьковой, похититель затолкал ребенка в багажник машины, после чего скрылся в неизвестном направлении. Позже машина была обнаружена на свалке Оренбурга, девочка оказалась цела и невредима.

«Преступник, применив насилие, поместил девочку в багажник автомобиля Lada Granta и увез в неизвестном направлении. Ребенок, находясь в багажнике, сумел отправить сообщение матери, а также смог недолго поговорить с ней и попросить помощи», — отметила Линькова.

Мать девочки незамедлительно обратилась в полицию, которая после недолгих поисков нашла школьницу. Правоохранители также задержали предполагаемого похитителя, которым оказался 29-летний житель Пермского края. Он уже дал признательные показания, передает РИА Новости.