Ростуризм защитит россиян от недобросовестных туроператоров

Москва, 18 января. Российские туроператоры в сфере выездного туризма до 31 января обязаны создать фонды персональной ответственности, которые повысят финансовую безопасность туристов.

Операторов, которые не успеют сформировать фонды до конца января Ростуризм исключит из единого реестра туроператоров, напомнил глава ведомства Олег Сафонов.

По словам главы транспортного комитета АТОР, советника руководителя Ростуризма и гендиректора компании «ВИП Сервис» Дмитрия Горина, на данный момент в России существует три механизма защиты туристов. Это фонд персональной ответственности, резервный фонд «Турпомощи» и финансовые гарантии со стороны банков или страховых компаний. Горин убежден, что все компании, которых хотят продолжать работать, успеют создать фонд персональной ответственности. Тех, кто уйдет с рынка, будет немного.