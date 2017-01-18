Захарченко объяснил, почему ДНР и ЛНР не могут объединиться

Донецк, 18 января. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко рассказал, что объединению ДНР и ЛНР пока мешают обстоятельства формального характера.

Захарченко пояснил, что он и Игорь Плотницкий подписали минские соглашения как главы государств, а, значит, любое объединение сейчас послужит причиной изменения минского формата, республики к этому пока не готовы.

Киевские власти постоянно пытаются сорвать минские соглашения, провоцируя ополчение на ответные боевые действия. Глава МВД Украины призвал бойцов ВСУ и пограничников захватить участок российско-украинской границы около Донбасса. Глава ДНР предупредил, что ранее подобные наступления для Украины заканчивались «котлами» и серьезными потерями. В случае наступления дело снова закончится очередным «котлом».