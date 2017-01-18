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Шойгу выступит на правительственном часе в Госдуме в начале лета
Россия

Шойгу выступит на правительственном часе в Госдуме в начале лета

Сегодня 12:20
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Шойгу выступит на правительственном часе в Госдуме в начале лета

Москва, 18 января. Депутаты Государственной Думы на сегодняшнем заседании определили список и даты правительственных часов в нижней палате парламента. В эти дни перед российскими законодателями выступают члены кабинета министров. В ходе весенней сессии работы Госдумы выступление министра обороны РФ Сергея Шойгу станет одним из последних.

Выступление министра обороны, на котором он должен обрисовать перед парламентариями актуальные задачи власти, касающиеся Вооруженных сил России. 

Раньше всех в весеннюю сессию состоится выступление вице-премьера России Ольги Голодец. Она выступит 8 февраля. В дальнейшем 22 февраля выступит глава министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской, после него 15 марта перед Думой изложит свои соображения министр труда Максим Топилин, а 22 марта — глава транспортного ведомства Правительства Максим Соколов.

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Валентин Меликов
#сергей шойгу
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