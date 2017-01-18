Самые популярные крещенские гадания — 2017: как узнать свою судьбу

Завершается период зимних Святок, который в России традиционно отмечается с Рождества до Крещения.

Святочный период известен тем, что в это время было принято гадать, поскольку на Руси считалось, что пока младенец Иисус еще не крещен, то вся нечисть свободно ходит по земле и даже помогает людям, в том числе открывая им будущее. Последний вечер, когда неофициально было разрешено гадать — это Крещенский сочельник, вечер 18 января. (Отметим, официальная церковь никогда не поощряла подобные забавы, считая их пережитком язычества.)

Крещенский сочельник завершает так называемые Страшные вечера, во время которых девушки охотно пытали судьбу на предмет замужества и будущей жизни.

Что такое Страшные вечера

Страшные вечера — это вторая неделя Святок, когда считалось, что нечисть, готовясь исчезнуть сразу после Крещения, ведет себя особенно буйно и беспардонно. Древние славяне связывали этот период с разгулом местных божеств: домовых, бук, леших, кикимор, и еще более древних лешаков, лесунок и лешачих.

В этот период еще продолжались колядования, однако, в отличие от Рождественских, эти забавы уже носили откровенно разгульный характер. Подвыпившая ряженая молодежь с песнями, порой непристойными, такала по деревням Коляду — соломенную бабу, символизирующую славянское божество изобилия, веселья, обжорства и распутства. Селяне задабривали нечисть и ее посланцев — ряженых деньгами, сладостями, пирогами и выпивкой.

Гадания на Крещение

Страшные вечера, а особенно Крещенский сочельник считались самым благоприятным периодом и для гаданий, в которых участвовали не только девушки, но и парни.

Девушки в основном гадали на суженого и предстоящую семейную жизнь, парни — на будущую невесту. Также в ходу были гадания на урожай и на судьбу.

Гадали и компаниями, и поодиночке, забава была популярна во всех слоях общества.

Самые популярные традиционные крещенские гадания

Гадание на книге

Самое популярное и простое гадание: берется толстая книга и загадывается номера страницы и строки (снизу или сверху). По выбранной строчке узнается будущая судьба.

Гадание на кофейной гуще

Гущу от сваренного кофе выливают в блюдце и смотрят, на что похожа кофейная лужица, а по «угаданному» рисунку предсказывают судьбу.

Гадание на свечке

Свечным воском капают в блюдце с холодной водой, и по образовавшимся фигурам пытаются узнать будущее.

Гадание на суженого

Ложась спать, девушка расчесывает волосы, приговаривая: «Ряженый-суженый приходи ко мне ужинать». Потом гребешок кладется под подушку, а суженый является во сне.

Гадание на зеркалах

Одно из самых популярных и считающихся страшным гадание. Нужно поставить друг против друга два зеркала и зажечь между ними две свечки. Гадальщица вглядывается в отражения, пытаясь разглядеть свою судьбу: чье лицо мелькнет — тот и суженый.

Гадание на блюде с водой

Посреди комнаты ставится нарытый скатертью стол, на него блюдо с водой. Участницы гадания по очереди бросают туда свои драгоценности и загадывают желание, при этом приговаривая различные народные присказки или напевая специальные гадательные песни. Затем девушки по очереди вытаскивают из блюда предметы и по строчке песни или приговора определяют судьбу той, кому принадлежит драгоценность.

Также на Крещение принято гадать на картах, например, на любовь. Но важно помнить — с наступлением Крещение вся нечисть уходит в свое подземное царство, и гадать больше нельзя, это не только бесполезно, но и опасно. А «грех» гадания лучше всего смыть святой водой или даже окунанием в крещенскую прорубь.

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