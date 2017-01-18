Донбасс чувствует поддержку Крыма —Пушилин

Донецк, 18 января. Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин поделился с впечатлениями от поездки в Крым, заметив, что в республике произошли значительные перемены в лучшую сторону.

Поспред ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин прокомментировал свою поездку на полуостров. «Крым стал совсем другим, нежели был при Украине. Он меняется в лучшую сторону, это заметно буквально с первого взгляда», — заметил донецкий политик. Также Пушилин подчеркнул, что для многих «постсоветских стран единственно верный путь — развиваться вместе с Россией». При этом глава Народного совета добавил, что в этом случае Украине бы удалось избежать гражданскую войну, если бы власти Киева выбрали российский вектор развития, пишет «Лента.ру».