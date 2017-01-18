Ирак выполняет соглашение по сокращению добычи нефти

Багдад, 18 января. Власти Ирака выполняют условия соглашения стран ОПЕК по сокращению объема добычи и экспорта нефти. Об этом свидетельствуют последние данные по отгрузке нефти с южных терминалов Ирака.

Согласно этой информации, экспорт с южных терминалов в январе сократился на 260 тыс. баррелей по сравнению с декабрем прошлого года.

«Что бы там не значилось в графиках погрузки, объем экспорта однозначно снизился», — говорят эксперты.

В то же время аналитики указывают на то, что статистика приведена лишь на середину января. Теоретически иракские нефтяники могут увеличить отпуск нефти к концу месяца. Многие сомневались,что Багдад вообще согласится снижать объем добычи. Страна пошла на этот шаг в последний момент под давлением остальных стран ОПЕК.