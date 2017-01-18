Трамп обратился с просьбой к противникам его инаугурации: Билетика не найдется?

Вашингтон, 18 января. Избранный президент США Дональд Трамп призвал всех, кто объявил бойкот церемонии его инаугурации, сдать билеты.

«Что касается тех людей, которые не пойдут (на инаугурацию. - Прим. ФАН), все нормально, потому что нам очень нужны билеты. Я надеюсь, что они отдадут нам свои билеты», — цитирует миллиардера телеканал Fox News.

Ранее группа из 27 конгрессменов от Демократической партии США выразила готовность бойкотировать церемонию инаугурации Трампа в знак солидарности с представителем штата Джорджия Джоном Льюисом. Он отказался считать Трампа законно избранным президентом, что спровоцировало поток критики в его адрес.