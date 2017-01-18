Шойгу: Свердловская область даст пример отражения военной агрессии против России

Москва, 18 января. Руководящий состав вооруженных сил России рассмотрит вопросы управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и в боевых действиях против террористов. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На оперативно-мобилизационном сборе будет продемонстрирован пример работы объединенного стратегического командования в полевых условиях и управления военным округом в военное время.

Шойгу отметил, что командованию российской армией необходимо изучить вопросы управления межвидовыми группировками войск в современных операциях. Это касается и ведения боевых действий против боевиков.

В ходе обсуждения будет уделено внимание совместной работе военного и государственного управления.

По словам министра, на примере Свердловской области будут показаны действия штаба обороны субъекта РФ в период угрозы агрессии и в военное время.

Ранее сообщалось, что Шойгу внедрит в армию энергосберегающие технологии.