Шойгу: Свердловская область даст пример отражения военной агрессии против России

Москва, 18 января. Руководящий состав вооруженных сил России рассмотрит вопросы управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и в боевых действиях против террористов. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
На оперативно-мобилизационном сборе будет продемонстрирован пример работы объединенного стратегического командования в полевых условиях и управления военным округом в военное время.
Шойгу отметил, что командованию российской армией необходимо изучить вопросы управления межвидовыми группировками войск в современных операциях. Это касается и ведения боевых действий против боевиков.
В ходе обсуждения будет уделено внимание совместной работе военного и государственного управления.
По словам министра, на примере Свердловской области будут показаны действия штаба обороны субъекта РФ в период угрозы агрессии и в военное время.
Ранее сообщалось, что Шойгу внедрит в армию энергосберегающие технологии.