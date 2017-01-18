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Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага
Спорт

Предатель или профессионал: Валуев об отказе Шубенкова от российского флага

Сегодня 13:41
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Валуев: Вслед за Шубенковым поднянутся и его морально неустойчивые последователи

Решение легкоатлета Сергея Шубенкова выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом может вызвать цепную реакцию среди российских спортсменов. Такую версию в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал знаменитый боксер-тяжеловес, депутат Госдумы Николай Валуев

Шубенков в современной системе координат легкой атлетики — далеко не последний человек. Он чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, и ему трудно долгое время находиться без серьезной соревновательной практики. Этим спортсмен объяснил подачу документов в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (ИААФ): хочу, мол, бегать на турнирах под нейтральным флагом. Причем это решение Шубенков принял еще летом, но тогда получил отказ. И вот новая попытка.

А без практики он остается по известной причине: всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) обвинило российских легкоатлетов в массовом употреблении допинга, к которому якобы приложило руку и российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Расследование еще продолжается, фактов пока не так много, но вместе с нарушителями пострадали и «чистые» спортсмены — вроде Шубенкова. Всем им запрещено выходить на старты до выяснения окончательных итогов допингового скандала. 

Разумеется, такой шаг легкоатлета не остался незамеченным в информационном пространстве. Соцсети забурлили: россияне разделились на яростных патриотов и тех, кто сочувствует спортсменам и понимает специфику их деятельности. Патриоты, например, рассуждали так: выступать не под российским флагом — предательство, такие люди, как Шубенков, должны сразу валить из страны. Особенно если они верят показаниям Родченкова и четы Степановых, а не заверениям российских руководителей спорта, что наши атлеты чисты, как стеклышко.

«Отношение у меня к этому двоякое. Не помню, какой у Шубенкова возраст (26 лет. — Прим. ФАН), но думаю, он уже понимает: от его решения многое зависит. Оно может повлечь за собой череду событий похожего плана. Каждый спортсмен так или иначе будет смотреть, осуждает общество переход под нейтральный флаг или нет, мониторить ситуацию. Государство никак не может запретить спортсмену выступать под нейтральным флагом, просто сейчас очень трудно принять чью-либо сторону. Но самая главная опасность во всем этом — моральная неустойчивость возможных последователей Шубенкова», — комментирует ситуацию Валуев.

Депутат Госдумы также обращает внимание на то, что все равно все будут знать, что Шубенков из России: он не отказывается от своего гражданства, а сделал себе имя именно под российским триколором.

«Я сам спортсмен и не могу осуждать тех людей, которые посвящают всю свою жизнь спорту. Сегодня нет четкой определенности в вопросе, на какой долгий срок Россия будет лишена возможности заявлять в международных соревнованиях своих атлетов. Да, нас лишили даже возможности на какое-то время принимать международные старты. Но это ведь никого не обязывает выступать под нейтральным флагом. Нет просто такой необходимости. И потому, с другой стороны, то осуждение, которое выливается сейчас на его голову, вполне объяснимо. Не могу судить за Шубенкова, руководствовался ли он желанием заработать или чем-то еще», — добавляет эксперт ФАН.

По его словам, все эти шаги к выступлениям под нейтральным флагом вполне могут вписываться в стратегию Запада по ослаблению российского спорта. Но, может быть, выступление наших спортсменов под нейтральным флагом позволит международному сообществу осознать, что дело не в допинге, не в спорте, а исключительно в политике. И если российская сторона, пусть и временно, не может обеспечить Шубенкову условий для выступлений, он на правах лучшего в мире может сделать это и сам, тем более что и прецеденты уже имелись. Ранее разрешения на выступление под нейтральным флагом добились прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Сделала запрос в ИААФ и действующая чемпионка мира в прыжках в длину Мария Кучина.

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Дмитрий Пятов
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